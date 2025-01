Dal rap alla cucina a Tik Tok: tutti i corsi in partenza a febbraio a Materia

Da febbraio a Castronno prendono il via sette dei venti laboratori organizzati con VareseCorsi nel nuovo spazio libero di VareseNews. Iscrizioni aperte

Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews, inaugura la sua attività con un fitto calendario di eventi e l’avvio dei primi sette laboratori in collaborazione con VareseCorsi.

A partire da sabato 8 febbraio, gli iscritti potranno partecipare a lezioni di lingue, teatro, cucina e molte altre discipline, in un ambiente dinamico e aperto alla condivisione.

Ecco l’elenco dei corsi in partenza:

Laboratorio di musica rap. In questo corso si potranno affinare le tecniche di registrazione e imparare a utilizzare al meglio la voce per esprimere la propria identità, con possibilità di esibirsi dal vivo. Per iscriverti clicca qui

Teatro per adulti. Guidato da Martin Stigol, questi corso permetterà ai partecipanti di potenziare la propria comunicazione, le relazioni interpersonali e le abilità espressive attraverso il teatro. Per iscriverti clicca qui

Materia prima. Pensato per chi ama la cucina, durante le lezioni si potrà imparare a cucinare la pasta, partendo dalle classiche tagliatelle fino ai tortelli ripieni e tanto altro ancora. Per iscriverti clicca qui

Inglese (A1). Un corso per principianti per consolidare le competenze linguistiche di base, acquisendo vocabolario, grammatica e sicurezza comunicativa. Per iscriverti clicca qui

Tik Tok: crea contenuti di successo. Una guida pratica con due esperti di comunicazione, per apprendere quali sono le strategie migliori per creare contenuti creativi e una propria identità sulla piattaforma. Per iscriverti clicca qui

Santiago dietro casa. Prepararsi a un cammino: consigli e pratica. Cinque lezioni per imparare quali sono le strategie migliori per affrontare un cammino in sicurezza e prepararsi fisicamente e mentalmente. Per iscriverti clicca qui

Verdure di stagione, giardiniere e conserve. Un corso per valorizzare al meglio i prodotti di stagione e trasformali in giardiniere e conserve gustose. Per iscriverti clicca qui

Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza a Materia in Via Confalonieri 5 – Castronno.