Il ruolo dei nonni nella famiglia contemporanea in un incontro a Gallarate

L’evento avrà luogo presso la sede di Auser, in Via del Popolo 3, Gallarate, e fa parte di un progetto di promozione della cultura familiare sostenuto dalla Regione Lombardia

Il 29 gennaio 2025, alle ore 15:00, si terrà a Gallarate un interessante incontro dedicato al tema de “L’importante ruolo dei nonni nella famiglia contemporanea”. L’evento, organizzato da SiCura Odv e Auser Gallarate APS-ETS, è aperto al pubblico con ingresso libero.

Durante l’incontro, esperti del settore discuteranno il contributo fondamentale dei nonni all’interno delle famiglie moderne, sia dal punto di vista emotivo che pratico. Gli interventi saranno tenuti da:

Dott.ssa Anna Laghi , Presidente dell’Associazione SiCura ODV

, Presidente dell’Associazione SiCura ODV Dott.ssa Raffaella Cescon , mediatrice familiare e psicologa

, mediatrice familiare e psicologa Dott. Nicola Pilla , mediatore familiare e dottore in giurisprudenza

, mediatore familiare e dottore in giurisprudenza Dott.ssa Ilenia, mediatrice penale familiare e coordinatrice genitoriale

L’incontro rappresenta un’occasione per riflettere su come i nonni possano essere un punto di riferimento per le nuove generazioni, mantenendo un equilibrio tra tradizione e modernità.

L’evento avrà luogo presso la sede di Auser, in Via del Popolo 3, Gallarate, e fa parte di un progetto di promozione della cultura familiare sostenuto dalla Regione Lombardia. Per informazioni, è possibile contattare Auser al numero 0331 701069 o all’indirizzo email auserinsiemegallarate@gmail.com.