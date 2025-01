Impara a usare l’Intelligenza Artificiale: due serate a Bisuschio

Il 7 e il 15 febbraio alle ore 21:00, il Cinema San Giorgio di Bisuschio ospiterà due incontri dedicati all’Intelligenza Artificiale (IA).

Le serate – organizzate da Francesco Zecchini e Pietro Floreno – sono rivolte a tutti coloro che desiderano approfondire il tema e comprendere come sfruttarne al meglio le potenzialità nel rispetto dell’etica e della responsabilità.

Ampi parcheggi sono disponibili nelle vicinanze della struttura: piazzale 2 giugno in Via Roma 18, il parcheggio Cicogna in via della Repubblica 32 e quello in via delle Rimembranze.

La partecipazione è gratuita.

LA PRIMA SERATA

La prima serata, venerdì 7 febbraio, vedrà protagonista il professor Don Maurizio Compiani, docente dell’Università Cattolica. Durante l’incontro, guiderà il pubblico in un percorso dedicato all’uso consapevole e responsabile dell’IA, analizzandone sfide, rischi e opportunità in diversi contesti.

LA SECONDA SERATA

Il secondo appuntamento, sabato 15 febbraio, sarà dedicato a un approccio pratico e interattivo: “Esplorando l’IA: impara a sfruttarne il potenziale!”. Con la partecipazione di due professionisti che operano quotidianamente nel settore, Marco Carrara e Daniele Spera, la serata si concentrerà su come l’Intelligenza Artificiale può migliorare la vita quotidiana, presentando esempi concreti di applicazioni utili sia nella sfera personale che in quella professionale.

Un’opportunità unica per scoprire il mondo dell’Intelligenza Artificiale, imparare a utilizzarla con consapevolezza e valorizzare il suo impatto positivo nella vita di tutti i giorni.

Per maggiori informazioni contattare Don Marco Usuelli al numero +39 335 664 1872.