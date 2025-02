Impara a usare l’Intelligenza Artificiale: una serata a Bisuschio

Il 15 febbraio alle ore 21:00, il Cinema San Giorgio di Bisuschio ospiterà un incontro dedicato all’Intelligenza Artificiale (IA).

Organizzato da Francesco Zecchini e Pietro Floreno l’incontro è dedicato ad insegnare in modo pratico e interattivo come usare l’Intelligenza Artificiale (IA): “Esplorando l’IA: impara a sfruttarne il potenziale!”.

L’incontro è rivolto a tutti coloro che desiderano scoprire come l’IA può migliorare la vita quotidiana, sia nella sfera personale che in quella professionale. Ampi parcheggi sono disponibili nelle vicinanze della struttura: piazzale 2 giugno in Via Roma 18, il parcheggio Cicogna in via della Repubblica 32 e quello in via delle Rimembranze.

La partecipazione è gratuita.

Marco Carrara e Daniele Spera – professionisti che operano quotidianamente nel settore dell’IA – offriranno esempi concreti di applicazioni utili e innovative, guidando i partecipanti a esplorare le possibilità offerte dall’Intelligenza Artificiale in un’esperienza coinvolgente.

Un’opportunità unica per imparare a valorizzare il potenziale positivo dell’Intelligenza Artificiale e scoprire come utilizzarla con consapevolezza nella propria quotidianità.

Per maggiori informazioni contattare Don Marco Usuelli al numero +39 335 664 1872.