Nel nuovo spazio libero di VareseNews un corso di rap per scoprire la propria voce interiore

Dieci lezioni per trasformare le proprie emozioni in pezzi musicali unici: a guidare il laboratorio Lucio Perrone, in arte “Giostra”. Aperte le iscrizioni

A Materia, in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno, arriva un’opportunità unica per chiunque voglia esplorare il mondo del rap e della scrittura musicale: un laboratorio di 10 lezioni con Varese Corsi interamente dedicato a tirare fuori le emozioni attraverso le canzoni, le esperienze di vita e la creatività. Un viaggio che unisce tecnica, espressione e performance, adatto sia ai principianti che a chi vuole affinare le proprie abilità.

Il corso si svolgerà in presenza e inizierà l’8 febbraio, proseguendo per 10 sabati consecutivi, dalle ore 16:00 alle 17:30

Per saperne di più e per iscriverti CLICCA QUI

Un percorso per esplorare emozioni e tecnica

Il corso guiderà i partecipanti a scoprire come tradurre le proprie esperienze di vita in testi di rap autentici e coinvolgenti. Attraverso esercizi di scrittura creativa e riflessione personale, i partecipanti impareranno a dare voce alle proprie emozioni, trasformandole in canzoni che raccontano storie vere e vissute.

Dalla scrittura al palco

Oltre alla scrittura, il percorso include uno studio approfondito sulla respirazione, sull’uso del diaframma e sulla presenza scenica. Sarà un’occasione per migliorare la propria consapevolezza corporea e vocale, imparando a dominare il palco e a comunicare con il pubblico in maniera efficace. Non mancherà una parte tecnica: i partecipanti scopriranno i segreti della registrazione audio, come funziona la compressione, l’equalizzazione e come creare una traccia professionale. Per concludere, ci sarà la possibilità di esibirsi dal vivo, mettendo in pratica quanto appreso in un’esperienza emozionante e formativa

A condurre il corso sarà Lucio Perrone, in arte Giostra: un artista con anni di esperienza sia nel rap che nella recitazione. << Questo – racconta l’insegnante – mi permette di fondere due mondi: la forza espressiva del rap e l’intensità comunicativa del teatro. Nonostante il focus principale sarà sulla scrittura rap, integrerò elementi legati alla performance, per offrire ai partecipanti un approccio completo e stimolante. Che tu sia appassionato di musica o voglia semplicemente metterti alla prova, questo corso è pensato per liberare la tua creatività e aiutarti a raccontare chi sei attraverso il rap>>.

