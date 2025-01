Torna a Busto Arsizio Milano Reptiles Meeting, la mostra di rettili amata da Jake La Furia

Serpenti e camaleonti a Busto Arsizio. Dopo il successo delle precedenti edizioni del Milano Reptiles Meeting, che ha visto all’ E-Work Arena di Busto Arsizio migliaia di persone, il 19 gennaio ci sarà la sesta edizione dell’evento sempre all’interno del palazzetto dello sport.

Attesi i migliori 150 allevatori di animali esotici provenienti da ogni parte del mondo, pronti a far conoscere in maniera professionale e scientifica gli animali da terrario al pubblico che arriverà a Busto Arsizio. Ci sarà la possibilità di acquistare serpenti, camaleonti, lucertole e piccoli mammiferi esotici e di ricevere tutte le informazioni per gestirli al meglio.

Sono attesi tra il pubblico numerosi vip, influencer e youtuber, come Jake La Furia dei Club Dogo , e importanti personalità del mondo scientifico.

Orari: dalle ore 10 alle ore 19.

Costo ingresso:

INTERO: 15 EURO

RIDOTTO: 10 EURO – FINO A 12 ANNI

GRATUITO: SOTTO I 5 ANNI / DISABILI

E-Work Arena Busto Arsizio

Viale Biagio Gabardi 43