Tradate si accende con il Falò di Sant’Antonio: terza edizione in Piazza Mercato

Organizzato dagli Ambulanti del Lago Maggiore, in collaborazione con la Pro Loco Tradate – APS e con il patrocinio del Comune di Tradate, l’evento prenderà vita dalle ore 9.00 alle 20.00 di domenica 19 gennaio

Tradate si prepara ad accogliere la terza edizione del “Falò di Sant’Antonio”. Domenica 19 gennaio, Piazza Mercato sarà il cuore pulsante di un’intera giornata dedicata alla tradizione, alla cultura e allo shopping.

Organizzato dagli Ambulanti del Lago Maggiore, in collaborazione con la Pro Loco Tradate – APS e con il patrocinio del Comune di Tradate, l’evento prenderà vita dalle ore 9:00 alle 20:00, trasformando la piazza in un luogo ricco di atmosfera e attività per tutte le età.

La giornata sarà caratterizzata dalla presenza di numerosi banchi con una vasta selezione di prodotti: dall’abbigliamento agli accessori, fino alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Un’occasione unica per fare acquisti, riscoprire sapori autentici e vivere un momento di festa in pieno inverno.

Il Falò di Sant’Antonio, simbolo di rinnovamento e buon auspicio, verrà acceso al tramonto, regalando uno spettacolo suggestivo e carico di emozione per grandi e piccoli.

L’evento non sarà solo un’occasione di shopping: i visitatori potranno immergersi nella tradizione locale e trascorrere una giornata di condivisione e divertimento in un’atmosfera accogliente e calorosa.

Scarica la locandina

Seguite gli aggiornamenti

Per rimanere informati sulle ultime novità e scoprire di più sull’evento, sono attive le pagine Facebook e Instagram de “Gli Ambulanti del Lago Maggiore”.

CONTATTI