Un tuffo nel passato per un futuro migliore: Music Evolution al Teatro di Varese

Giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 20:45, il Teatro di Varese ospiterà Music Evolution, un evento imperdibile che vi condurrà in un viaggio musicale dagli anni ’80 ad oggi.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Varese e il Team Voice SUNRISE, promette uno spettacolo coinvolgente tra luci, colori, successi italiani e internazionali, colonne sonore indimenticabili e coreografie che hanno segnato la storia della musica.

Non solo divertimento: il ricavato della serata, dedotti i costi organizzativi, sarà interamente devoluto al canile di Varese, per garantire ai nostri amici a quattro zampe un futuro più sereno.

Il costo del biglietto è di 15 euro per la platea e 10 euro per la galleria.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili in prevendita presso diverse attività a Varese e Gallarate:

☆ Canile di Varese – Via Friuli 14 (parcheggio via Molinazzo) Varese

☆ Emporio Noè – via Milano 2 – Gallarate

☆ Dog Photo Varese fb:dogphotovarese

☆Nuovo Bar – Piazza Repubblica 5 – Varese

☆ Ubik – Piazza del Podestà 1 – Varese

Oppure online: https://canilevarese.donareonline.it/concerto/

È possibile acquistare i biglietti in prevendita anche online inviando una mail a amministrazione@legadelcane-va.com.

Se non puoi partecipare ma vuoi aiutare i cani e magari regalare un biglietto a qualcuno di meno fortunato, puoi farlo acquistando un biglietto sospeso.