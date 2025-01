Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Varese Corsi un laboratorio per principianti a Materia

Sapere l’inglese resta ad oggi una competenza necessaria non solo per il lavoro, ma anche per viaggiare. Proprio per questo a Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews, è stato pensato con Varese Corsi un laboratorio di ben dodici lezioni per apprendere le basi di questa lingua.

A condurre sarà Barbara Merli, docente in inglese con una solida esperienza nella traduzione specializzata. Ha collaborato con aziende multinazionali, istituzioni e studi legali e vanta di una preparazione completa e aggiornata sia a livello linguistico che culturale.

Il corso, che partirà martedì 18 febbraio dalle 20.00 alle 21.30, rappresenta quindi un’occasione per consolidare le primissime competenze linguistiche in inglese e acquisire anche maggiore sicurezza comunicativa per affrontare le situazioni quotidiane.

Per quanto riguarda i materiali, è consigliato l’acquisto del libro di testo che verrà comunicato durante la prima lezione e che sarà a carico del corsista.

Per maggiori informazioni e per iscriverti CLICCA QUI.

Le lezioni si svolgeranno in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.