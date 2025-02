A Materia cinque lezioni con Varese Corsi per imparare come affrontare i lunghi cammini

Dal 24 febbraio, un corso con esperti per scoprire tecniche, attrezzature e consigli utili per vivere al meglio l’esperienza del cammino. Iscrizioni aperte

Chi decide di intraprendere un cammino lo fa per vivere un’esperienza che segnerà la propria vita. Per affrontarlo nel miglior modo possibile, Varese Corsi propone un laboratorio che inizierà lunedì 24 febbraio, dalle 19:30 alle 21:00, a Materia, nel nuovo spazio libero di VareseNews. Cinque lezioni per imparare le tecniche e i segreti di un cammino consapevole e ben preparato.

A guidare il corso saranno due grandi appassionati ed esperti di cammini: il tour operator Neven Adzaip e il direttore di VareseNews, Marco Giovannelli. Durante le lezioni, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire come scegliere le attrezzature giuste—dallo zaino agli scarponi—e imparare come orientarsi in ogni situazione. Un focus particolare verrà dedicato anche alla gestione delle difficoltà che potrebbero presentarsi lungo il percorso.

Organizzato in collaborazione con Varese Corsi, il laboratorio è stato pensato su misura per chi desidera affrontare un cammino con la giusta preparazione fisica e mentale e anche per chi vuole scoprire la bellezza del cammino per la prima volta.

Alla fine del corso, verrà organizzata una camminata di gruppo per mettere in pratica quanto è stato appreso durante le cinque lezioni.

Per iscriversi CLICCA QUI

Le lezioni si svolgeranno in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.