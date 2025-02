Al Teatro Condominio di Gallarate si ride con “Cammela e il Gruppo delle mamme”

Poliedrica e brillante, l’attrice Chiara Anicito con Cammela, personaggio amato e seguito da migliaia di fan sul web, ha riempito teatri in tutta Italia. Sarà a Gallarate il 16 febbraio

Domenica 16 febbraio alle 17 il Teatro Condominio Gassman di Gallarate accoglierà l’energia travolgente di Cammela, il personaggio interpretato dall’attrice Chiara Anicito.

Poliedrica e brillante, Chiara Anicito è stata l’unica donna a vincere il prestigioso Premio Charlot nel 2022, imponendosi nel panorama comico con uno stile fresco e originale. Con Cammela, personaggio amato e seguito da migliaia di fan sul web, ha riempito teatri in tutta Italia, da Roma a Milano, da Modena a Palermo. Ora è pronta a conquistare anche il pubblico gallaratese con la sua ironia e spontaneità.

Lo spettacolo si annuncia come un’esperienza divertente e interattiva: Cammela coinvolgerà il pubblico con improvvisazioni, gag comiche e momenti di pura ilarità, alternando monologhi, balletti, parodie e canzoni. Non mancheranno sorprese, come il celebre “lancio di panini” o le incursioni tra il pubblico, con l’invito a partecipare direttamente sul palco.

L’ironia della Anicito si ispira alla vita quotidiana e racconta con leggerezza le piccole-grandi sfide delle mamme: dalle uscite di scuola ai momenti al supermercato, dai rapporti con gli insegnanti alla gestione della casa. Uno spettacolo adatto a tutte le età, con una comicità pulita e priva di volgarità, capace di far sorridere grandi e piccoli.

Oltre a essere una straordinaria artista, Chiara Anicito è anche madre di due bambini e moglie, una mamma che si racconta con ironia e semplicità, riuscendo a far immedesimare il pubblico nelle sue storie. Il suo successo non si limita al palcoscenico, ma si estende anche al web, dove i suoi video continuano a collezionare migliaia di visualizzazioni e commenti entusiasti.

I biglietti possono essere acquistati anche online su www.melarido.store senza costi aggiuntivi e su TicketOne.it con scelta immediata del posto e prevendita. biglietteria@teatrocondominio.it telefono (solo feriali, pomeriggio) 349 8453969