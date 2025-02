Dalla mitologia al cinema: a Materia un laboratorio sulla scrittura cinematografica

Come si trasforma un’idea in una sceneggiatura? Quali sono le regole e le tecniche che danno vita a una storia sul grande schermo? A partire da mercoledì 5 marzo, dalle 18:00 alle 19:00, prende il via a Materia il corso “Come scrivere una sceneggiatura”, un laboratorio promosso da VareseCorsi e pensato per chi vuole esplorare il linguaggio del cinema e apprendere i fondamenti della scrittura per il grande schermo.

In dieci lezioni, i partecipanti affronteranno un percorso strutturato che partirà dall’analisi di storie della mitologia antica, per comprenderne la trasposizione in opere cinematografiche che hanno segnato la storia del cinema. Un viaggio attraverso le strutture narrative e i meccanismi che rendono una sceneggiatura efficace e coinvolgente.

A condurre il laboratorio sarà Manuel Sgarella, giornalista di VareseNews e autore di comprovata esperienza, che guiderà i partecipanti nella scoperta dei segreti della scrittura per il cinema.

Per tutti gli interessati al corso

Tutto il corso si svolgerà in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.