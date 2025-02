Il circolo Gagarin di Busto Arsizio compie otto anni e si regala un concerto internazionale coi Texoprint

Le porte del circolo di via Galvani si sono aperte per la prima volta il 5 febbraio 2016 e da allora non ha smesso di crescere e fare cultura

Il 5 febbraio 2016 il Circolo Gagarin di Busto Arsizio apriva le sue porte per la prima volta nella sede di via Galvani 2bis. Basta questo per raccontare quanto è speciale questa settimana per chi porta avanti questa esperienza ormai conosciuta anche fuori dalle mura cittadine.

Per festeggiare degnamente questo compleanno sabato 8 febbraio sarà possibile assistere ad un concerto di rilievo internazionale con la band dei Texoprint, un trio noise rock di Rotterdam, noto per intensi concerti dal vivo e un suono senza compromessi.

Con un mix di alta velocità e volumi assordanti, creano musica con toni acuti della chitarra e ritmi incessanti, formando un insieme potente e coinvolgente. Sotto la superficie grezza si nascondono canzoni accuratamente costruite con temi personali, critici e cinici. La band ha costruito una solida reputazione live con esibizioni a festival (Best Kept Secret e Zwarte Cross) e il loro recente EP “Mumble” è stato ben accolto sia dal pubblico che dalla critica.

L’appuntamento è dalle 21 con ingresso a 8 euro riservato ai soci (7+ddp se si acquista su Dice). Il bar è aperto alle 18.