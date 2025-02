Il Jazz protagonista a Varese Vive con Maddalena Antona

Galvanizzato dal successo degli ultimi due appuntamenti con i quartetti di Sophia Tomelleri a Varese Vive e di Claudio Borroni alle Carrozze Hub (entrambi hanno fatto registrare il tutto esaurito!), il 67 Jazz Club Varese propone domenica 2 marzo un concerto della vocalist Maddalena Antona (nella foto), in scena sul palcoscenico di Varese Vive alle ore 18.

Maddalena Antona non smette di stupire, sia per i continui progressi, frutto di passione e grande applicazione, sia per la varietà dei progetti che ha varato in questi anni, spaziando in campi musicali non sempre affini e non soltanto jazzistici.

Questa volta, nell’imminenza della Festa della Donna, Maddalena propone un concerto quasi tutto al femminile. Ad accompagnarla sul palcoscenico, infatti, ci sarà una formazione costituita quasi per intero da donne: Eugenia Canale al pianoforte, Roberta Brighi al basso e Patrizio Balzarini, l’eccezione, alla batteria, ai quali si aggiunge la voce recitante di Annalisa Francesetti.

Il concerto è incentrato su temi che hanno reso celebri, se non immortali, alcune grandi cantanti jazz e non solo, donne che hanno segnato la storia con la loro musica e il loro impegno nella lotta per i diritti civili, denunciando ingiustizie sociali e soprusi, donne forti, che nonostante le fragilità di una vita difficile e controcorrente hanno fatto sentire la loro voce, incuranti delle conseguenze, e hanno cercato con la loro musica e la loro arte di risvegliare una società cieca ed anestetizzata.

Da Billie Holiday e Nina Simone, indimenticabili cantanti jazz e blues, alla contemporanea e poliedrica Joni Mitchell, in questo concerto si intrecciano racconti diversi attraverso le canzoni, le vite e le testimonianze di donne vissute in tempi distanti tra loro, ma accomunate dal desiderio irrefrenabile di giustizia.

L’appuntamento è per domenica 2 marzo alle ore 18 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese. Ingresso 10 euro, gradita la prenotazione al numero 335-8208969.