La mostra “Scossa” da Busto Arsizio a Palazzo Lombardia

La mostra “Scossa” approda a Palazzo Lombardia, Milano, dopo il successo delle precedenti esposizioni a Villa Pomini di Castellanza e Sala Veratti di Varese. L’iniziativa si pone come un forte richiamo all’urgenza di agire per la tutela dell’ambiente, attraverso l’arte come strumento di riflessione e sensibilizzazione.

L’acronimo SCOSSA rappresenta i temi centrali dell’esposizione: Sostenibilità, Smaltimento, Salute, Sanità, Clima, Conflitti, Cibo, Cultura, Consumo, Ogm, Ozono, Sicurezza, Smog, Solare, Specie in pericolo, Stili di vita, Acqua, Alimentazione, Agricoltura. Un insieme di parole chiave che evocano le sfide ambientali più urgenti del nostro tempo e la necessità di un’azione immediata.

Un Nuovo Concetto di Ambiente nell’Arte

Gli artisti coinvolti intendono ridefinire il concetto di ambiente, andando oltre la tradizionale rappresentazione della natura e del paesaggio per abbracciare nuove tematiche legate alla scienza, ai problemi territoriali e alla sopravvivenza. I linguaggi espressivi sono molteplici e spaziano dalla pittura all’installazione, dal collage alla scultura, fino alla poesia e alla prosa. L’obiettivo è offrire una fruizione visiva coinvolgente e coerente, che conduca il pubblico a riflettere su elementi fondamentali come terra, acqua, aria ed energia.

Un Viaggio tra Arte e Consapevolezza

La mostra non si limita a esporre opere d’arte, ma si configura come un’esperienza immersiva che invita alla riflessione e al dibattito. Attraverso oltre 80 lavori, gli artisti propongono visioni più o meno pessimistiche del futuro, analizzano le cause della crisi ambientale e cercano di suscitare emozioni profonde, nella speranza di ispirare cambiamenti concreti.

L’esposizione vanta il patrocinio della Regione Lombardia, che la ospita, e dei Comuni di Legnano e Busto Arsizio.

Dettagli dell’Evento

L’inaugurazione aperta al pubblico, accompagnata da un aperitivo, si terrà venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 18:00 presso Spazio ISOLASET, Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, Milano. La mostra sarà aperta da lunedì 10 a giovedì 20 febbraio.

L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 19:00.

In occasione di San Valentino, venerdì 14 febbraio, è prevista una visita guidata speciale. Inoltre, il Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia sarà aperto gratuitamente al pubblico su prenotazione, dalle 17:00 alle 23:00, offrendo una suggestiva vista sulla città.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Regione Lombardia.