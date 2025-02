“Leggere di gusto”: a Materia un corso per esplorare la cultura culinaria tra libri e aperitivi

A Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews, prende il via lunedì 3 marzo il corso “Leggere di gusto”, un’occasione per immergersi nella letteratura culinaria e condividere il piacere della lettura accompagnata da un buon aperitivo.

Organizzato in collaborazione con VareseCorsi, il laboratorio si articola in tre moduli, con il cibo sempre al centro della narrazione. Tra romanzi ispirati alla gastronomia, preparazione di ricette e momenti di convivialità, i partecipanti vivranno un’esperienza culturale e sensoriale unica.

Le lezioni si terranno in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno, con il seguente formato: due incontri da un’ora e mezza (18:00 – 19:30) e un incontro conclusivo di tre ore (18:00 – 21:00). Il percorso prevede un totale di nove appuntamenti, seguendo questa struttura.

A guidare il corso sarà Chiara Galazzetti, docente e appassionata di letteratura e gastronomia.

Si ricorda che i libri di testo devono essere reperiti dal corsista e di comunicare eventuali intolleranze al cibo.