Obliteratrice divelta sull’autobus per i Licei di Gallarate, scintille a bordo e danni

Puzza di bruciato a bordo, autobus inagibile, corsa saltata: è successo sulla linea dell’Amsc che serve i licei di Gallarate, in viale dei Tigli. Un episodio che ha – appunto – creato un certo danno all’azienda dei trasporti urbani gallaratesi e che ha spinto anche l’istituto a chiedere la collaborazione per fornire “informazioni utili alle indagini in corso”.

L’atto vandalico risale a martedì 28 gennaio, sulla corsa n.384, una delle “navette” scolastiche che dalla stazione portano ai maggiori istituti superiori e (nel caso specifico) ai Licei di viale dei Tigli.

A quell’ora uscivano più classi: uno o più ragazzi hanno divelto l’obliteratrice dei biglietti dal supporto a bordo dell’autobus e l’hanno fatta cadere a terra. I cavi elettrici che alimentavano l’obliteratrice, strappati, hanno causato qualche scintilla e un cortocircuito, a bordo si è sentito puzza di bruciato.

Il risultato è che il mezzo non ha potuto operare la successiva corsa delle ore 14 ed è dovuto andare in officina per la manutenzione. Amsc ha dunque presentato denuncia per danneggiamento e per interruzione di pubblico servizio.

A distanza di qualche giorno ancora non era uscito il nome dei responsabili e quindi anche la dirigente dell’istituto scolastico, il lunedì successivo, ha invitato gli studenti e i genitori a collaborare. Nella stessa comunicazione, poi, si informa che “i vertici dell’Amsc di Gallarate, qualora si verificassero altri atti di vandalismo a bordo dei mezzi di trasporto, valuteranno se sarà possibile ancora garantire il servizio in condizioni di sicurezza”.