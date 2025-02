Serie C, Lecco – Pro Patria: la partita in diretta

Dopo aver interrotto un digiuno durato oltre 120 giorni con il ritorno alla vittoria sulla Clodiense, la Pro Patria, salita al terzultimo posto, cerca di ripetersi e continuare a sgomitare anche nel 28esimo turno di campionato per rimanere nel calcio professionistico. In quello che, ad oggi, sarebbe già la proiezione del playout di maggio, i tigrotti di Busto Arsizio fanno tappa al Rigamonti Ceppi di Lecco con l’obiettivo di ridurre la distanza in classifica proprio coi Lariani, quartultimi e avanti di otto lunghezze in classifica. Nella partita d’andata, inoltre, l’ultimo successo della Pro Patria nella prima metà di campionato, prima della vittoria di settimana scorsa: espugnare o uscire indenni da Lecco significherebbe dunque mantenere lo scontro diretto della parte bustocca.

