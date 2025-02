Serie C, Padova – Pro Patria: la partita in diretta

Nel ventiseiesimo turno di domenica 9 febbraio la Pro Patria scende sul campo della capolista Padova. I tigrotti di Busto Arsizio sono costretti, nella partita più difficile rimasta sul calendario, ad arginare il filotto negativo di sei sconfitte consecutive, di cui le ultime due subite in rimonta.

La Pro Patria arriva da una settimana molto complicata, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche a livello emotivo. Lo scorso venerdì la squadra di mister Massimo Sala, alla prima trasferta in questa seconda avventura biancoblu, ha infatti dato l’ultimo saluto a Raffaele Carlomagno, il tifoso morto in seguito alla caduta nel fossato del Piola di Novara al termine del derby del Ticino. Per questo motivo, i biancoblu scenderanno in campo con il lutto al braccio. Dall’altra parte del rettangolo verde dell’Euganeo i biancoscudati del Padova sono chiamati a dare una forte risposta al campionato dopo la prima sconfitta stagionale pervenuta per mano della Virtus Verona di Dino Mehic, gemello del tigrotto Amer. Guardando l’economia della classifica, per entrambe le formazioni vincere non è mai stato così importante: alla vigilia del match i patavini governano la classifica con un vantaggio diventato minino: sono 3 i punti di margine sul Vicenza, squadra che altro non attende il secondo passo falso della capolista per condividere per la prima volta il comando della classifica. I tigrotti, invece, devono trovare i primi punti nel girone di ritorno e provare ad ampliare, o almeno non ridurre, il distacco sulla Clodiense, squadra fanalino di cosa e avversaria dei tigrotti settimana prossima a Busto Arsizio. Anche in questo caso la distanza di vantaggio è di appena 3 lunghezze.

Fischio di inizio alle 15