Serie C, Pro Patria – Clodiense: la partita in diretta

Match fondamentale in chiave salvezza per la Pro Patria, in campo a Busto Arsizio oggi, sabato 15 febbraio. Allo stadio Speroni i tigrotti, penultimi in classifica a 18 punti e ancora senza aver raccolto punti nel girone di ritorno, affrontano la Union Clodiense, squadra fanalino di coda distante appena tre lunghezze. Per entrambe le squadre, uniche sotto la soglia dei venti punti, perdere significherebbe compromettere seriamente la stagione e la permanenza nei professionisti.

