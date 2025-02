Viaggiare, studiare e fare volontariato in Europa: un incontro informativo a Venegono Inferiore

Mercoledì 12 febbraio alle 20.30, all’Officina c@ffè si terrà un incontro informativo dedicato ai giovani tra i 18 e i 30 anni interessati a esperienze di volontariato e mobilità in Europa

Volontariato all’estero, viaggi, formazione, scambi culturali. Per i ragazzi che vorrebbero viaggiare e fare nuove esperienze l’Europa con le sue istituzioni offre molte opportunità.

Per saperne di più, mercoledì 12 febbraio alle 20.30, all’Officina c@ffè di Via Mauceri 28 a Venegono Inferiore, si terrà un incontro informativo dedicato ai giovani tra i 18 e i 30 anni interessati a esperienze di volontariato e mobilità in Europa.

L’evento offrirà un’opportunità per scoprire come accedere ai programmi di volontariato europeo, approfondire temi di interesse con coetanei di altri paesi e vivere un’esperienza formativa all’estero. Verranno fornite informazioni su modalità di partecipazione, rimborsi disponibili e strumenti utili come il portale informativo dedicato e l’accesso con Spid.

L’incontro, a ingresso gratuito, è rivolto a tutti i giovani che stanno valutando opportunità di viaggio, volontariato o formazione per l’estate e desiderano ricevere chiarimenti sulle procedure di candidatura e le esperienze disponibili.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio di Piano di Azzate, Cooperativa Naturart e CSV Insubria nell’ambito del progetto Connection Space, finanziato da Regione Lombardia.

Per organizzare meglio la serata si consiglia la registrazione attraverso questo modulo online