A Vergiate una serata per imparare l’importanza della chiamata al 112 in caso di emergenza

Un incontro pubblico il 28 marzo per approfondire il funzionamento del “numero unico“, con esperti del settore

Il Comune di Vergiate organizza un’importante serata informativa dedicata alla chiamata di emergenza, in programma venerdì 28 marzo 2025 alle ore 21.00 presso la Sala Civica “A. Marchetti” di via Cavallotti, 10.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, ha lo scopo di fornire informazioni essenziali su come e quando contattare il Numero Unico di Emergenza 112, garantendo così un intervento tempestivo ed efficace in situazioni critiche.

Alla serata parteciperanno un operatore tecnico del 112 e rappresentanti della Polizia Locale di Vergiate, che illustreranno il funzionamento del sistema di emergenza e risponderanno alle domande del pubblico.

Un’occasione importante per conoscere meglio un servizio fondamentale per la sicurezza di tutti. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Vergiate (www.comune.vergiate.va.it) o contattare il numero 0331 928711.

(immagine di repertorio)