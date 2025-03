“Favole e filastrocche che ti fanno amare il Varesotto”, ad Azzate un incontro con la maestra Cinzia Azzariti

Appuntamento venerdì 21 marzo alle ore 18.30, presso nella sala ‘Giuseppe Triacca’ in via Volta. Il libro è per ragazzi tra i 9 e gli 11 anni e sono coinvolti nei racconti 26 paesi della provincia di Varese

Venerdì 21 marzo alle ore 18.30, presso la sala ‘Giuseppe Triacca’ in via Volta di Azzate, sarà presentato il libro di Cinzia Azzariti “Favole e filastrocche che ti fanno amare il Varesotto” (ed. Pietro Macchione) con illustrazioni di Greta Pinzi e Dario Cardenia.

Il libro è per ragazzi 9/11 anni e sono coinvolti nei racconti 26 paesi della provincia di Varese. Si mettono in risalto, nella raccolta i laghi, i monti e le valli, i borghi, le città e i beni culturali. Lo scopo è incuriosire i piccoli lettori e aiutarli a familiarizzare in modo divertente con il nostro territorio. L’incontro è organizzato da Pro Loco Azzate con il patrocinio gratuito del Comune di Azzate. La presentazione sarà con ‘appunti visivi’ che guideranno la fantasia del lettore.

La filastrocca è uno dei primi generi di scrittura a cui i bambini si avvicinano e con il ritmo musicale della rima possono far viaggiare la loro immaginazione. Inoltre le filastrocche aiutano i ragazzi a comprendere come è strutturato il linguaggio perché si abituano a distinguere ritmo e musicalità, suoni e vocaboli.

Nei racconti presenti nel volume, si spazia dal Panperduto all’Eremo di Santa Caterina e dal lago di Monate passando per la Val Veddasca e Saronno. Queste filastrocche presentano alcuni aspetti della città di Varese e di alcuni dei luoghi più significativi della provincia, con lo scopo d’incuriosire i piccoli lettori e di aiutarli, attraverso semplici informazioni, a familiarizzare in modo divertente con paesi, ambienti naturali, monumenti. Cinzia Azzariti: “Nella mia esperienza d’insegnante di scuola primaria nella provincia di Varese, ho riscontrato che i bambini hanno una superficiale conoscenza dei siti paesaggistici e storicoculturali che in essa si trovano; di conseguenza non sono pienamente consapevoli di quanta bellezza li circondi”.

Le filastrocche sono scritte tutte con versi in rima baciata, per facilitarne la comprensione attraverso il ritmo cadenzato della lettura. Giocare con le parole è divertente per i bimbi e ciò facilita lo sviluppo delle competenze di scrittura.

Il fine ultimo di questo progetto è quello di attivare nei piccoli lettori il desiderio di scoperta del nostro territorio con la certezza che da adulti s’impegneranno a tutelarlo. E magari stimolerà anche i grandi a trovare altri racconti ed aneddoti che ancora ci sono nel Varesotto. Infatti l’opera di Azzariti vorrebbe ampliarsi con altri posti interessanti del territorio che aspettano d’essere “messi in rima”.

Cinzia Azzariti

Nata e cresciuta nella provincia di Varese, dove vive con la sua famiglia ad Azzate. Nella sua attività di insegnante propone attività ludiche, come giochi linguistici e stimolazioni ritmiche, convinta che l’apprendimento richieda divertimento. Ha partecipato al Premio Letterario Nazionale “La botteguccia delle favole” di GD EDIZIONI, con ‘menzione speciale’ e il ‘Premio Giuria’. Altre sue opere sono comprese nella raccolta “Fiabe per il pianeta” Rudis Edizioni. “Favole e filastrocche che ti fanno amare il Varesotto” è il suo primo libro di filastrocche.

Ingresso libero e gratuito