Festa del Papà a Golasecca: una giornata speciale all’Oratorio San Luigi

La giornata di festa si terrà domenica 23 marzo a partire dalle ore 12:30, con un ricco programma pensato per tutta la famiglia. Per l’occasione, sarà possibile gustare un pranzo preparato per grandi e piccoli

Golasecca si prepara a celebrare la Festa del Papà con un evento speciale organizzato dall’Oratorio San Luigi, in via Monte Tabor 2. La giornata di festa si terrà domenica 23 marzo a partire dalle ore 12:30, con un ricco programma pensato per tutta la famiglia.

Per l’occasione, sarà possibile gustare un pranzo preparato per grandi e piccoli. Il menù per gli adulti prevede una grigliata mista con patatine fritte al costo di 15 euro, mentre per i bambini sarà disponibile un pasto a 8 euro, con la possibilità di scegliere tra un panino con salamella o hot dog, accompagnato da patatine fritte.

Torneo di calcio e giochi per bambini

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, si svolgerà un torneo di calcio, con un premio speciale per i primi classificati: un buono pizza e bibita presso la pizzeria “Dalla Titti” di Coarezza. Per i più piccoli, invece, non mancheranno momenti di divertimento grazie alle attività di gioco con le animatrici.

Prenotazioni e contatti

Per partecipare all’evento, è richiesta la prenotazione entro il 19 marzo.

È possibile contattare gli organizzatori tramite WhatsApp al numero 3475544134 o via email all’indirizzo:

oratoriosanluigigolasecca@gmail.com

L’evento è promosso dalla Parrocchia Santa Maria Assunta.