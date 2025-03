Flutur a Materia: un sorprendente viaggio musicale tra suono e anima

Con il suo inseparabile rav, l’artista polistrumentista Flutur porta a Materia, la nuova sede di VareseNews, la musica dell’anima.

Dopo un’incredibile esperienza prima in Grecia e poi negli Stati Uniti, Flutur sarà protagonista venerdì 21 marzo, ore 21, di una serata tra sonorità uniche e racconti di un’avventura musicale e umana straordinaria (leggi in calce le due interviste realizzate). Un’occasione per lasciarsi trasportare dalla magia della musica e dalla storia di un artista che dalla strada sulle spiagge del Mar Egeo si è ritrovato a catturare e risvegliare l’attenzione degli studi della televisione greca e delle venue di Denver.

Per iscriversi alla serata (ingresso gratuito): Flutur, vibrazioni di Materia: un viaggio tra suono e anima Tickets, Fri, Mar 21, 2025 at 9:00 PM | Eventbrite