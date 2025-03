Domenica 23 marzo la Gelateria Solstizio di Malnate vi invita a festeggiare il Gelato Day

Domenica 23 marzo è la Giornata Europea del gelato artigianale. La tredicesima edizione di questa iniziativa avrà un tema speciale: sarà dedicata al Giubileo del 2025, un evento di grande rilievo che richiamerà pellegrini da ogni parte del mondo a San Pietro.

Il gusto dell’anno si chiama infatti

HALLELUJAH

Rita Campiotti, con la sua GELATERIA SOLSTIZIO DI MALNATE (via Isola Bella 22) partecipa al Gelato Day e vi invita a festeggiare il gelato artigianale, o meglio il lavoro del maestro gelatiere, in corsa per per essere inserito nella lista del patrimonio immateriale dell’umanità.

Nella preparazione del suo gelato, Rita è costantemente alla ricerca di materie prime d’eccellenza, con attenzione alla stagionalità e alla reperibilità dei prodotti possibilmente di origine italiana.

Per la stagione 2025, a partire dal mese di aprile, la Gelateria Solstizio ci accompagnerà in un vero e proprio giro d’Italia, proponendo ogni mese gusti dedicati a una regione d’Italia, creati attraverso i suoi sapori più autentici, trasformandoli in un’esperienza di gusto unica. Un lavoro che ogni giorno unisce tradizione e creatività, per regalarti ogni volta nuove emozioni… un cucchiaino alla volta.

Il gelato della Gelateria Solstizio è preparato miscelando gli ingredienti in modo armonico e bilanciato per ottenere un gelato dove i profumi e i sapori vengono esaltati senza alterarli. La gelateria propone una varietà di gusti che spaziano da quelli tradizionali a quelli più elaborati per deliziare il palato di tutti i suoi clienti, dai più piccoli ai più grandi.

Tanti anche i gusti vegani, come tutti quelli a base di frutta, il fondente, la mandorla, il pistacchio, la liquirizia, il caffè e tanti altri, tutti da assaggiare.

L’offerta della Gelateria Solstizio non si ferma al gelato ma evolve nel tempo, con prodotti del tutto inediti affiancati ad altri stagionali. A Pasqua si possono scegliere colombe ripiene disponibili su prenotazione. Con la bella stagione non mancano granite, fruttelli, semifreddi, torte gelato, monoporzioni, yogurt e tante altre golosità.

E nei caldi mesi estivi, anche gli amici a quattro zampe, potranno trovare un gelato rinfrescante adatto a loro.

Per effettuare una prenotazione è possibile chiamare il numero +393314196017