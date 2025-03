L’arte della scienza al Parco Pineta per i bambini con Harp Beat Orchestra

Domenica 30 marzo alle 10.30 un laboratorio gratuito tra suoni e creatività in natura per bambini e famiglie seguito da picnic e dalle attività di una nuova domenica di Porte Aperte

Eccezionalmnte aperto nella mattinata di domenica 30 marzo, il centro didattico del Parco Pineta di Tradate invita i bambini a partecipare a uno speciale laboratorio didattico L’arte della scienza: tra suoni e creatività.

Guidati dai suoni di Harp Beat Orchestra i bambini potranno sperimentare come la scienza e l’arte siano strettamente connesse tra loro e come spesso una aiuti a capire l’altra.

Tutto quel che serve perscoprire questo mondo di incredibili relazioni è un po’ di ascolto e creatività.

Attività a partecipazione gratuita per bambini dai 7 anni.

Prenotazione – solo per il minore partecipante – a QUESTO LINK.

È consentito l’accesso per massimo 2 adulti per ciascun bambino.

I minori devono essere accompagnati.

Le famiglie sono invitate a portare il pranzo al sacco da consumare presso le aree picnic del Centro Didattico Scientifico – accesso consentito ai soli partecipanti al laboratorio – per poi partecipare alle attività proposte durante l’apertura pomeridiana al pubblico della struttura in una nuova domenica di Porte Aperte del Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta.