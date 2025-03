Nel centro didattico del Parco Pineta a Tradate un incontro su gestione naturalistica di prati e boschi

Il 3 aprile nel Centro Didattico Scientifico in via ai Ronchi 75 l’incontro aperto al pubblico organizzato dall’istituto Oikos con le offerte concrete legate al progetto In.Seeds. L’evento sarà replicato il 23 maggio a Gorla Minore

Istituto Oikos, in collaborazione con il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, organizza un incontro aperto al pubblico dedicato alla gestione naturalistica di prati e boschi, con un focus sulle opportunità concrete offerte dal progetto In.Seeds a privati ed enti pubblici per la tutela e il ripristino della biodiversità. L’evento si terrà il 3 aprile alle ore 20:45 presso il Centro Didattico Scientifico in via ai Ronchi 75 a Tradate (VA).

Due i temi al centro dell’incontro:

filiera del fiorume: dalla produzione all’acquisto per la creazione e conservazione di prati ad alta biodiversità; la possibilità per privati ed enti pubblici di acquistare sementi locali certificate per riqualificare prati, ripristinare habitat e rafforzare la biodiversità;

dalla produzione all’acquisto per la creazione e conservazione di prati ad alta biodiversità; la possibilità per privati ed enti pubblici di acquistare sementi locali certificate per riqualificare prati, ripristinare habitat e rafforzare la biodiversità; l’importanza dei boschi e la loro gestione sostenibile: una panoramica sugli ecosistemi forestali del Parco Pineta e dell’Ambito Territoriale Ecosistemico (ATE), con particolare attenzione agli effetti delle pratiche selvicolturali sulla biodiversità. Sarà inoltre presentata l’iniziativa Boschi Migliori, che permette ai privati di aderire a interventi di miglioramento forestale con il supporto del Parco.

L’evento è gratuito e aperto a tutti e sarà replicato il 23 maggio a Gorla Minore.