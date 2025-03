Vergiate ospita un grande evento musicale: il concerto dell’Ensemble Vox Cordis

Alla chiesa parrocchiale di Vergiate un evento musicale imperdibile per tutti gli appassionati di musica sacra e classica

La chiesa parrocchiale di Vergiate si prepara ad accogliere il concerto dell’Ensemble Vox Cordis, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica sacra e classica. La serata in programma sabato 29 marzo avrà inizio alle ore 21.00 con ingresso libero e vedrà l’esibizione del rinomato coro e dell’orchestra diretti dal maestro Roberto Bacchini.

Un programma musicale di grande fascino

Il repertorio della serata proporrà alcune delle più celebri composizioni di musica sacra. Il pubblico potrà immergersi nelle emozioni dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi (1678-1741), un’opera intensa e toccante, scritta per soprano, mezzosoprano e archi. Seguiranno due capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart (1656-1791): l’Ave verum e la Missa Brevis in Re minore K65, brani di grande profondità e bellezza destinati a coro e archi.

A rendere la serata ancora più speciale saranno le composizioni contemporanee del maestro Roberto Bacchini (1971-), tra cui Solitude per oboe e archi, Il tempo è compiuto e L’ultima notte, opere che aggiungeranno un tocco di modernità e innovazione alla serata musicale.

I protagonisti dell’evento

L’Ensemble Vox Cordis è un’associazione musicale e culturale nata nel 2020, che riunisce 30 voci provenienti da diversi cori parrocchiali. Dopo il suo debutto nel 2021, in occasione della conclusione del peregrinato della Madonna delle Lacrime di Siracusa a Treviglio, l’ensemble ha partecipato a eventi di grande prestigio, tra cui un’udienza generale con Papa Francesco e l’esecuzione della Santa Messa Solenne presso la Basilica di San Pietro in Vaticano. Il coro, preparato dal maestro Renato Zigatti, si distingue per la dedizione alla musica sacra e liturgica.

Alla direzione del concerto ci sarà il maestro Roberto Bacchini, musicista e compositore di grande esperienza, laureato in canto gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano. Ha collaborato con artisti di fama internazionale e diretto numerose orchestre, tra cui l’Orchestra dell’Accademia del Teatro della Scala di Milano.

Le parti soliste saranno interpretate dal soprano Laura Scotti e dal mezzosoprano Chiara Trapani. Laura Scotti, laureata in psicologia, ha studiato canto presso il Conservatorio Cantelli di Novara e si è perfezionata con il maestro Gustav Kuhn. Ha partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali, esibendosi nei più importanti teatri europei. Chiara Trapani, mezzosoprano di grande talento, ha conseguito il diploma di II livello in canto e un master in musica vocale e teatro musicale del Novecento e contemporaneo. Vincitrice di premi internazionali, attualmente insegna educazione musicale presso la Scuola Secondaria di Angera.

Un’orchestra d’eccezione

Ad accompagnare il coro e le voci soliste sarà un’orchestra composta da musicisti di grande esperienza. Tra gli strumentisti: Carlo Romano (oboe), Luca Canneto (clavicembalo), Francesco Postorivo, Stefano Trotta, Doriano Di Domenico, Davide Agamennone, Keler Alizoti, Donatella Colombo (violini), Michela Frediani, Toti Famiani (viole), Annamaria Bernadette Cristian (violoncello) e Piermario Murelli (contrabbasso).

Un evento da non perdere

Il concerto dell’Ensemble Vox Cordis rappresenta un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza musicale di altissimo livello, immersi nella suggestiva atmosfera della chiesa parrocchiale di Vergiate. L’ingresso libero consentirà a tutti gli amanti della musica sacra e classica di partecipare a un evento che promette emozioni uniche.