Agnello alla griglia e risotto alle erbe: la Pasqua secondo Il Gallione

Per Pasqua il ristorante Il Gallione propone un menù stagionale tra tradizione e creatività: piatti curati, ingredienti freschi e un’atmosfera rilassante a Bodio Lomnago. Un pranzo speciale in una cornice accogliente e riservata

Affacciato sul lago e immerso in un’atmosfera accogliente e riservata, il ristorante Il Gallione di Bodio Lomnago propone per la domenica di Pasqua un menù pensato per chi desidera celebrare questa ricorrenza con gusto, senza rinunciare alla qualità e alla stagionalità degli ingredienti.

Il menù si apre con un benvenuto dalla cucina, preludio a una selezione di piatti che combinano delicatezza e carattere. Gli antipasti spaziano da una profumata insalata di carciofi con rafano e dragoncello, fino al salmerino marinato con asparagi bianchi, perfetto incontro tra mare e terra.

A seguire, un risotto con pesto di erbe di campo, pomodoro verde e quartirolo, che racconta la primavera con ogni boccone. Per il secondo piatto, spazio alla carne: l’agnello alla griglia con salsa alla diavola, radicchio e purè di patate richiama i sapori della tradizione pasquale, rivisitati con eleganza.

Il dolce chiude il pranzo in modo equilibrato e goloso: fragole fresche, crema pasticcera e gelato alla ricotta di montagna, per una nota finale leggera e profumata.

Per maggiori informazioni o per prenotare, è possibile chiamare il numero 0332 948196 consultare il sito ufficiale del ristorante: ristorantealgallione.it.