“Benn la ñu – Siamo tutti uno”: a Luino una serata di musica, cultura e integrazione

Una serata da ascoltare, da vivere e da ricordare. Un invito all’incontro, all’ascolto reciproco e alla scoperta dell’altro, perché – come dice il titolo in lingua wolof – “Benn la ñu”, siamo tutti uno. È con questo spirito che il Gruppo di Lavoro per l’Integrazione, in collaborazione con il Comune di Luino, GIM Progetti, la Cooperativa Ballafon e l’Associazione Simpatizzanti Senegal Varese e Provincia, organizza una serata speciale, sabato 26 aprile alle ore 20:45 presso il Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame di Luino.

L’appuntamento sarà una vera immersione nella cultura senegalese, attraverso racconti, riflessioni e soprattutto tanta musica. Sul palco saliranno i Les Frères Guissé, duo musicale di fama internazionale originario della regione del Fouta, in Senegal. Le loro sonorità afro-folk, i testi che parlano di pace, fratellanza e vita quotidiana, il calore delle chitarre e le loro voci armoniche promettono di regalare al pubblico un viaggio musicale emozionante e coinvolgente.

Una serata che parla al cuore

Ad aprire l’evento sarà Thierry Dieng, Responsabile Integrazione della Cooperativa Ballafon. A seguire, prenderanno la parola Maria Piera Malagola, psicologa, con un intervento dedicato al tema dell’integrazione e della paura del diverso, Massamba Diouck, rappresentante dell’Associazione Varesina del Senegal, e Mariella Martorana del Gruppo di Lavoro per l’Integrazione, che racconterà progetti e iniziative realizzate sul territorio.

L’iniziativa nasce dal desiderio di superare stereotipi e pregiudizi attraverso l’incontro diretto, guardandosi negli occhi, ascoltandosi e raccontandosi. Un’occasione preziosa per conoscere una cultura vibrante e accogliente, troppo spesso raccontata in modo superficiale o distorto.

Musica, emozioni e consapevolezza

La vera protagonista della serata sarà però la musica, con la straordinaria esibizione dei Les Frères Guissé, artisti che hanno calcato palchi internazionali ma che mantengono intatta la loro autenticità. La loro musica unisce tradizione e modernità, portando con sé un messaggio universale di unità, rispetto e condivisione.

A concludere l’evento sarà il Sindaco di Luino, Enrico Bianchi, con un intervento istituzionale a sottolineare il valore di queste iniziative per la coesione sociale del territorio.

Ingresso libero

L’ingresso alla serata è libero e aperto a tutti. Chi lo desidera potrà lasciare un’offerta libera per sostenere le spese dell’organizzazione.