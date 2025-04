Castiglione Olona celebra la Liberazione

Venerdì 25 aprile la Città di Castiglione Olona celebra l’ 80° Anniversario della Liberazione. La cerimonia di commemorazione della liberazione dell’Italia dal nazifascismo si terrà alle ore 9.30 con il raduno dei partecipanti e della Associazioni davanti al Monumento dei Caduti di Via Conte Ludovico Castiglioni alla presenza del Sindaco, delle autorità e delle associazioni locali.

In ricordo dei Caduti di tutte le Guerre sarà deposta una corona d’alloro al monumento di Via Castiglioni, per poi proseguire con la visita al Sacrario dei Caduti del Cimitero. Le celebrazioni saranno anticipate alle ore 9 da un ritrovo al cippo commemorativo del partigiano Augusto Covalero a Lozza e dalla deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti di Gornate Superiore. La cerimonia sarà accompagnata dal Corpo Filarmonico “S. Cecilia” di Castiglione Olona.