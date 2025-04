Giallo a Gallarate, De Palo presenta l’ultimo romanzo

Proseguono gli incontri letterari organizzati dall’Auser di Gallarate.

Venerdì 9 maggio alle 17,30, nella sede Auser di via del Popolo 3 a Gallarate, lo scrittore di Cassano Magnago Francesco De Palo presenta il suo ultimo romanzo giallo “Vittima finale”, edito nell’ottobre 2024 da Impremix Edizioni.

Si tratta del terzo capitolo della “trilogia della vittima” avviata nel 2022 con “Vittima perfetta” (premiato al concorso “Percorsi letterari dal golfo dei poeti Shelley e Byron” di Lerici) e proseguito nel 2023 con “Doppia Vittima”. Tre storie che si possono leggere indipendentemente una dall’altra e che hanno come protagonista il commissario di polizia Vito Tarantino e la sua Banda. In “Vittima finale” il commissario dovrà affrontare il caso più difficile (e per lui più pericoloso) tra tutti quelli a lui assegnati: risolverlo, potrebbe significare per Tarantino la fine della sua carriera, e forse anche della sua serena vita familiare.

Dialogherà con l’autore e con il pubblico Marina Bernini.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.