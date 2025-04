Monvalle ricorda la Resistenza con il documentario “Val Grande ’44”

Un viaggio nella memoria per non dimenticare. Sabato 12 aprile 2025, alle ore 21.00, nella sala consiliare del Comune di Monvalle, si terrà la proiezione del documentario “Val Grande ’44 – Storia del rastrellamento”, un’opera che ripercorre uno degli episodi più drammatici della lotta partigiana nel nord Italia: il massiccio rastrellamento condotto dalle truppe nazifasciste nel cuore della Valgrande, nel giugno del 1944.

L’iniziativa, promossa dalla Biblioteca comunale e dal Comune di Monvalle, si inserisce in un percorso di valorizzazione della memoria storica locale, con particolare attenzione al contributo offerto dai partigiani monvallesi. Figure spesso dimenticate, ma fondamentali per l’attività di resistenza e di supporto alla lotta per la liberazione nei territori che si affacciano sul Lago Maggiore.

Il documentario, curato da Stefano Cerutti, sarà il punto di partenza per una riflessione collettiva sulle vicende della Resistenza e sui valori di libertà e giustizia che hanno animato quegli anni. Al termine della proiezione è prevista una conversazione con lo stesso Cerutti e con Gianni Mariotto, per approfondire il contesto storico del rastrellamento e il legame tra le vicende della Valgrande e quelle vissute a Monvalle e nei paesi limitrofi.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con l’auspicio di rinnovare, attraverso la conoscenza e il confronto, l’impegno nella tutela della memoria storica e dei principi democratici.