Per la prima volta il Luna Park di Tradate “in festa” per tre settimane

Per la prima volta il Luna park di Tradate durerà quasi tre settimane. La celebre iniziativa che ogni anno approda in piazza mercato nel periodo delle festività di Pasqua e gestito dalla famiglia Busnelli, è un evento che promette divertimento e magia per grandi e piccini. Dal 5 al 21 aprile, il parco si animerà con ben 52 attrazioni di ogni tipo.

Organizzato e gestito da oltre 70 anni dalla famiglia Busnelli, il Luna Park rappresenta una tradizione radicata che ha attraversato generazioni, portando allegria e stupore in tutta Italia. «L’amministrazione comunale ha accolto finalmente le nostre richieste e quest’anno per noi è un sogno che si realizza – racconta la famiglia Busnelli – finalmente possiamo portare la nostra magia per oltre tre settimane. Tradate per noi è un luogo speciale che ci ha accolto con calore e entusiasmo»

Le attrazioni spaziano dalle classiche giostre per i più piccoli ai brividi adrenalinici per i più grandi, senza dimenticare giochi a premi e specialità gastronomiche che sapranno soddisfare tutti i gusti. Un appuntamento per vivere momenti di gioia e condivisione con amici e famiglia.