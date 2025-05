Da Milwaukee a Varese: con Harley-Davidson 30 anni di strade, libertà e passione

Un viaggio tra motori, passione e territorio per l’incontro in programma a Materia il 22 maggio per festeggiare i 30 anni di Harley Davidson Varese e ricordare il legame con Aermacchi

“Strade che raccontano: 30 anni di Harley-Davidson Varese”. Un viaggio tra motori, passione e territorio per l’incontro in programma a Materia il 22 maggio alle 21, per festeggiare i 30 anni di Harley Davidson Varese.

C’è un rombo che attraversa il tempo, capace di unire le infinite highways americane alla quieta forza della provincia varesina. È il suono inconfondibile delle Harley-Davidson, simbolo di libertà, identità e appartenenza. Un mito nato a Milwaukee nel 1903, ma che da 30 anni batte anche un cuore varesino, grazie al lavoro quotidiano, alla visione e alla passione di Harley-Davidson Varese.

Il 22 maggio, nello spazio di Materia a Castronno, celebreremo questo traguardo con un incontro speciale: un evento che sa di asfalto caldo, di metallo vivo e di storie vissute. Harley-Davidson non è solo un marchio. È un modo di vivere, di viaggiare, di sentire il tempo e la libertà. È uno stile, certo, ma soprattutto una cultura. Per questo, non potevamo che festeggiare i 30 anni di Harley-Davidson Varese con un momento dedicato a chi le moto le ama davvero, a chi le guida, a chi le sogna, ma anche a chi le racconta.

A guidarci saranno Corinna e Maurizio Talamona, titolari della concessionaria di Gazzada Schianno, che da tre decenni tengono accesa la fiamma della passione motociclistica in provincia e oltre. Insieme ripercorreremo un viaggio fatto di persone, decisioni audaci, traguardi, cadute e ripartenze. Sarà anche l’occasione per ricordare il legame tutto varesino tra Harley-Davidson e Aermacchi: un pezzo di storia industriale che, tra gli anni ’60 e ’70, unì l’eccellenza meccanica italiana con il sogno americano su due ruote. Perché alcune radici non vanno spiegate, vanno sentite. Perché ogni Harley porta con sé una storia.

E ogni appassionato sa che certe strade non si dimenticano.