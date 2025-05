“M(a)y Fiber 2025”, primo appuntamento con le visite guidate

Il primo appuntamento è in programma per sabato 17 maggio dalle 17.00 alle 18.30: visita guidata alla mostra “Miniartextil” presso le Sale gemelle del Museo del Tessile e alla mostra “Trame di nero e di bianco” al secondo piano del Museo

In occasione di M(A)Y FIBER 2025, l’Assessorato a Cultura e Identità propone iniziative didattiche speciali per adulti, famiglie e gruppi organizzati, a cura del Servizio di Didattica Museale.

Il primo appuntamento è in programma per sabato 17 maggio dalle 17.00 alle 18.30: visita guidata alla mostra “Miniartextil” presso le Sale gemelle del Museo del Tessile e alla mostra “Trame di nero e di bianco” al secondo piano del Museo.

Link per la prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/visita-guidata-mostre-miniartextil-e-mostra-nero-e-bianco-17052025-tickets-1306705735029

Il ritrovo con la guida è qualche minuto prima dell’inizio della visita, all’ingresso delle Sale gemelle del Museo del Tessile e della Tradizione industriale (ingresso da via Galvani). La partecipazione è gratuita a fronte dell’acquisto del biglietto di ingresso alla mostra “Miniartextil” (laddove previsto) per ogni partecipante e con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili (max 25 persone).

Per informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

didattica@comune.bustoarsizio.va.it

0331 390242 – 349.