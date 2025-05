Morire di pena: storie oltre il silenzio del carcere

Un incontro che parla di giustizia, umanità e silenzi. Nell’ambito del progetto “Coltivare meraviglia”, Oblò Teatro e Associazione 100venti portano a Materia la presentazione di Morire di pena, il saggio di Alessandro Trocino edito da Laterza.

Il libro racconta dodici storie di suicidio in carcere, episodi veri, raccolti con rigore giornalistico e sensibilità narrativa, che aprono uno squarcio su una realtà spesso dimenticata o ignorata. A quasi ottant’anni dall’abolizione della pena di morte in Italia, Morire di pena ci costringe a riflettere su un paradosso crudele: si può ancora morire di pena, in silenzio, dietro le sbarre, nei margini di un sistema che spesso non sa, non può o non vuole prendersi cura.

L’incontro sarà occasione di dialogo tra teatro, giornalismo e impegno sociale. Un momento per ascoltare, confrontarsi e porre domande scomode ma urgenti, che riguardano tutti.