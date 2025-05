Parte il “Mini-biblio festival” di Ferno

In attesa della grande Kermesse dedicata al Jazz, in programma per il 4, 5 e 6 luglio prossimi, Ferno, per la prima volta, si prepara ad ospitare il suo festival del libro e dell’autore, alias il “Ferno Mini-Biblio Festival”; per la serie: si parte sempre dai piccoli passi.

Il Festival è organizzato in collaborazione con il Gruppo Lettura di Ferno e il primo appuntamento, che si inserisce nel più ampio circuito del Sistema Bibliotecario Busto Arsizio Ticino Valle Olona, è in calendario per oggi, mercoledì 14 maggio 2025, alle 18.00, nella Sala Consiliare di via Roma 51. Protagonista del primo incontro lo scrittore Fabiano Massimi con il suo libro “Le furie di Venezia”.

Il libro e l’autore saranno presentati dal nostro instancabile e appassionato volontario della biblioteca Zenino Fare’.

L’ingresso a ogni serata è libero e gratuito.

—–

Tutti gli appuntamenti

22 MAGGIO

“La dieta anticancro esiste?” della Dott.ssa Rachele Aspesi

VIA ROMA 51 – ORE 20:45

29 MAGGIO

“Bottonuto di fragole e sangue” di Emanuela Signorini

VIA ROMA 51 – ORE 20:45

4 GIUGNO

“Il prof tra i banchi”

del Professore Alberto Introini

TENSOSTRUTTURA, VIA MARCO POLO