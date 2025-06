A Busto Arsizio torna la manifestazione automobilistica “Formula Driver”

Nell’ambito degli eventi di BA Estate, domenica 8 giugno in zona industriale si terrà la manifestazione automobilistica “3° Formula Driver AiCS”, dedicata per la seconda volta a Giancarlo Biasuzzi, meccanico, preparatore e pilota di Gallarate, protagonista soprattutto tra gli anni Settanta e Ottanta del rallysmo locale, vincitore per ben cinque volte del Rally ACI Varese.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Racing Off Road asd in collaborazione con Rally Sport Club Busto Arsizio, con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale. Il percorso si snoderà attraverso via Massari Marzoli, via Marcello Candia e via Baden Powell.

Il traguardo sarà in via Stefano Ferrario, dove sarà allestito il paddock con i box delle auto che sarà arricchito da stand e food truck. Il programma della giornata prevede le verifiche delle auto alle ore 8:00, alle ore 9.30 l’inizio delle qualifiche, alle 14.30 di svolgerà la finale e a seguire si svolgeranno le premiazioni.

Il percorso, come osservano gli organizzatori, piace molto ai piloti perché molto ampio, sicuro, anche per le condizioni dell’asfalto, e in una zona verde; l’area permette di allestire un paddock molto attrattivo anche per le famiglie con i bambini che potranno ammirare le auto e poi seguire la gara in tutta sicurezza.

Come ha osservato l’assessore allo Sport, si tratta di una manifestazione importante che mette in luce una zona insolita per gli eventi in città in cui è possibile allestire quasi un circuito del “gran premio di Busto Arsizio” e soprattutto che coinvolge tante persone, non solo gli appassionati di motori.

In occasione della manifestazione, sono istituiti i seguenti provvedimenti viabilistici per tutti i veicoli, il giorno 8 giugno 2025 nella fascia oraria dalle 07:00 alle 19:00:

– la sospensione della circolazione stradale, in entrambi i sensi di marcia, nei tratti di strada interessati dalla gara ciclistica e più precisamente nelle seguenti vie e viali: Industria – Piombina – B. Powell – Candia – Ferrario – Massari Marzoli;

– il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti di strada interessati dalla gara.