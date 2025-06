A Somma Lombardo una serata con i pezzi dei Grateful Dead per ricordare Paolo Carù

Giovedì 12 giugno andrà in scena al Castello Visconti San Vito di Somma Lombardo un concerto dedicato a Paolo Carù, fondatore e anima della rivista Buscadero. Lo scorso dicembre, sempre a Somma Lombardo, si era ricordato Paolo Carù con un emozionante concerto in cui venivano suonate le canzoni dei suoi cantautori preferiti, da Van Morrison a Steve Earle. Giovedì, a quasi un anno dalla sua morte, l’intero spettacolo prevederà il repertorio della band più amata da Paolo, i mitici Grateful Dead di Jerry Garcia.

Sul palco la jam band Magnolia che arriva dalla Liguria con ospite d’eccezione il pianista, fisarmonicista e vocalist Radoslav Lorkovic.

“Rad è uno di quei musicisti che fa decollare le serate con le sue improvvisazioni che spaziano dalla musica balcanica a quella messicana, dal blues di Chicago al rock’n’roll di New Orleans. Le sue origini sono croate, ma Rad è cresciuto in Iowa dove ha cominciato giovanissimo a suonare al fianco di Greg Brown, Bo Ramsey e Dave Moore fino alle collaborazioni più recenti con Odetta, Jimmy LaFave e Pete Seeger”.

“Sarà un concerto visionario e surreale, con la musica e le emozioni come unica bussola per continuare a percorrere questa meravigliosa strada che non si è interrotta con la morte di Paolo. Come il suo Buscadero, che dal 1980 si trova ogni mese puntuale in edicola e come il Buscadero Day, la maratona più attesa dell’estate che animerà il Parco Berrini di Ternate sul Lago di Comabbio il prossimo 20 luglio”.

Il concerto del 12 giugno, come tutti gli appuntamenti del Festival Storie di Cortile, è a ingresso libero fino ad esaurimento posti e comincerà alle ore 21.00.

Storie di cortile 2025

Le prossime tappe del festival saranno il 24 giugno a Verano Brianza con una serata dedicata a De Andrè e Guccini con ospiti Dori Ghezzi, Ellade Bandini e Flaco Biondini; il 27 giugno Andrea Parodi Zabala & Borderlobo con Alex Gariazzo e Raffaele Kohler porteranno il loro tex mex d’autore nella spiaggia di Colonno sul lago di Como e sabato 28 i funambolici Musica da Ripostiglio si esibiranno a Canzo.

Tutto il programma completo su www.storiedicortile.it