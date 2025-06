Due rinnovi chiave per la Castellanzese: Mario Chessa e Andrea Gritti ancora in neroverde

Prosegue nel segno della continuità il progetto sportivo della Castellanzese in vista della stagione 2025-2026. La società neroverde ha infatti ufficializzato in queste ore i rinnovi contrattuali di due elementi di grande spessore e carisma: Mario Chessa e il capitano Andrea Gritti. Entrambi continueranno a vestire la maglia neroverde nel prossimo campionato di Serie D, confermando il forte legame con la squadra e con la piazza di Castellanza. Messe a posto le prime pedine della squadra, in casa neroverde ora si cercherà di chiudere anche per l’allenatore dopo la separazione con Amedeo Mangone.

Per Mario Chessa, attaccante classe ’93, si tratta di un nuovo capitolo in una storia già ricca di successi con i colori neroverdi. Arrivato per la prima volta a Castellanza nell’estate del 2019, Chessa ha contribuito in modo determinante ai successi delle stagioni trascorse, facendo ritorno in squadra nel dicembre 2023. Il suo apporto si è rivelato fondamentale per la salvezza conquistata grazie anche alla vittoria nel playout contro il Legnano. Nell’ultima stagione, il bomber ha messo a segno ben 14 reti in 31 presenze, portando il proprio bottino complessivo con la maglia neroverde a 88 gol in 147 partite ufficiali. Numeri che testimoniano la sua importanza e il legame speciale con il club e i tifosi.

«Questo rinnovo per me è importante perché rimango in una società solida dove negli ultimi anni ho espresso il meglio di me», ha commentato Chessa, che si è posto come obiettivo quello di continuare a contribuire con gol e assist, puntando a un campionato di alto profilo. «Con l’ossatura che è rimasta dalla scorsa stagione si può pensare di fare molto meglio, magari classificandosi tra le prime sei», ha aggiunto, ringraziando la società e il pubblico per il costante sostegno.

Non meno significativo il rinnovo di Andrea Gritti, punto di riferimento imprescindibile in difesa e uomo simbolo della squadra. Il capitano, arrivato lo scorso anno a Castellanza, ha saputo imporsi fin da subito per personalità e qualità tecniche, guidando la squadra verso una salvezza fondamentale. Le sue doti di leadership, unite a una solida affidabilità difensiva e a un comportamento sempre corretto dentro e fuori dal campo, lo hanno reso ben presto uno degli idoli della tifoseria.

«Sono felice per il rinnovo perché il desiderio era quello di poter dare ancora tanto alla Castellanzese», ha dichiarato il capitano al momento della firma. Gritti ha voluto ringraziare la società per la fiducia e lanciare un appello ai sostenitori: «Spero di vedere sempre più numerosi i tifosi neroverdi al nostro fianco».