“Tra becco e piuma”, una domenica tra uccelli, natura e cielo a Tradate

Domenica 15 giugno il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario apre le porte a un evento speciale: “Tra becco e piuma”, una giornata dedicata alla scoperta del mondo degli uccelli e al fascino della loro libertà di volare.

A partire dalle ore 15.00, il pubblico potrà partecipare a un ricco programma di attività gratuite per grandi e piccoli, tra laboratori creativi, giochi di esplorazione e birdwatching guidato, accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta (GEV) e dallo staff di AstroNatura.

A rendere ancora più speciale il pomeriggio, un viaggio in EcoPlanetario con lo spettacolo “Aria”, un approfondimento scientifico e immersivo dedicato a questo elemento invisibile e vitale. Dalla mitologia alle meraviglie della fisica, un’esperienza per comprendere perché l’aria è così unica sulla Terra… e nello spazio.

E per concludere con dolcezza, una merenda con gelato a cura del food truck dell’Oasi del Gelato

Il programma dell’evento “Tra becco e piuma”:

Domenica 15 giugno 2025 – dalle 15.00 alle 19.00

c\o Centro Didattico Scientifico (Sentiero Natura ed Osservatorio Astronomico)

Via ai Ronchi, 75 – loc. Abbiate Guazzone, Tradate (VA)

La partecipazione è gratuita (ad eccezione del EcoPlanetario) ed è richiesta la prenotazione da effettuarsi nella sezione biglietteria del sito

Attività speciali della giornata:

Laboratorio didattico “Ali di carta”- Crea uccellini in 3d;

“Le prove dell’esploratore” – Affronta tutte le sfide per diventare un esploratore del Parco Pineta, birdwatching, caccia a insetti, ragni e centopiedi sul sentiero della magia del bosco, orienteering, esplorazione del Sentiero del Sistema Solare (età consigliata +8 anni);

“Uccelli in Vista!” – Gioco di esplorazione e scoperta per piccoli osservatori della natura (se si possiede, portare il proprio binocolo – età consigliata +8 anni);

EcoPlanetario “Aria” – Un viaggio tra mito, scienza e atmosfera (attività a pagamento)

Merenda con gelato – Scopri tutti i gusti disponibili a truck dell’Oasi del Gelato

Altre esperienze disponibili:

Sentiero Natura (anche con vista guidata a cura delle GEV ad orari prestabiliti)

Osservatorio Astronomico (visita guidata da prenotare in loco) Visita realizzata con il contributo del Comune di Tradate.

Striscia sensoriale a piedi nudi

Sentiero della Magia del Bosco

Campo sperimentale di Orienteering

Sentiero F.A.T.A.

Percorso del Sistema Solare

LibroGame Live “La Selva del Fato”

FitoSafari Fotografico

Si invitano i visitatori a lasciare l’auto presso l’Area di Sosta con parcheggio di via ai Ronchi e raggiungere il Centro Didattico Scientifico a piedi (700m) con una breve passeggiata che significa più salute e meno inquinamento

N.B: le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia lieve, pur subendo variazioni.