Dopo il successo dello STEM camp Osaka, CodEng organizza un secondo viaggio

Il team di CodEng è rientrato ieri, 21 luglio, a Malpensa dopo una straordinaria esperienza in Giappone: una settimana all’Expo di Osaka con 15 giovani studenti della provincia di Varese. È stata l’undicesima avventura internazionale dell’associazione, all’insegna dell’innovazione, della scoperta e della crescita personale.

I ragazzi hanno vissuto immersi nell’atmosfera stimolante dell’Esposizione Universale, dedicata al tema “Designing Future Society for Our Lives”. Hanno esplorato padiglioni futuristici, confrontandosi con idee e soluzioni provenienti da ogni parte del mondo.

L’esperienza è stata anche un’immersione autentica nella cultura giapponese: dalla cucina tradizionale alle passeggiate tra le luci di Osaka, dai momenti di confronto con la gente del posto alle piccole sfide quotidiane in un contesto nuovo e internazionale, tutto rigorosamente in lingua inglese.

Durante il camp, gli studenti hanno approfondito i principi dell’intelligenza artificiale, imparando a utilizzarla in modo creativo e consapevole attraverso workshop pratici che li hanno aiutati a sviluppare competenze fondamentali per il loro futuro.

Le voci dei protagonisti

“È stato un viaggio fantastico. L’unico rimpianto è che avrei voluto che durasse di più. Abbiamo potuto scoprire la cultura giapponese e visitare tantissimi padiglioni. Ho visto tre Expo finora, e direi che questo è stato il mio preferito.”

– Boris, 22 anni

“Ho trovato questo viaggio davvero eccellente… meglio di quanto mi aspettassi. Le sessioni dedicate all’AI sono state davvero interessanti perché ho imparato a creare un chatbot.”

– Aron, 13 anni

“È stato davvero interessante, non avevo mai provato una cosa del genere. Davvero, mi è piaciuto.”

– Tommaso, 15 anni

Anche i genitori sono entusiasti:

“Grazie mille per l’ottima organizzazione e la fantastica esperienza! Stefano è tornato contento e soddisfatto.”

– Chiara, mamma di Stefano

“Grazie Derval per la tua gentilezza e disponibilità verso questi ragazzi, oltre a un’organizzazione perfetta e al tuo entusiasmo contagioso! Complimenti per come sai trasmettere la gioia della scoperta e la passione per il viaggio. Betta vuole già prenotarsi per l’anno prossimo in Cina. Mille volte grazie.”

– Antonietta, mamma di Betta, 17 anni

“Grazie di cuore Derval per la meravigliosa ed unica esperienza che hai regalato ai nostri ragazzi.”

– Claudia, mamma di Davide, 13 anni

Prossima partenza: 26 agosto – Solo 3 posti disponibili

Dopo il successo dell’undicesima edizione, è già in arrivo la dodicesima: il nuovo STEM Camp internazionale firmato CodEng sta per partire. Dal 26 agosto al 2 settembre una nuova occasione per vivere l’Expo di Osaka e approfondire il mondo dell’intelligenza artificiale.

Grazie a una promozione last minute con Thai Airways, la quota è scontata a 3200 euro (anziché 3500).

Il pacchetto include:

Volo A/R da Milano

Soggiorno in villa privata 5 stelle

Pasti, assicurazione e trasporti locali

Workshop quotidiani su AI e strumenti digitali

Ingresso e tour guidato a Expo Osaka

Visite culturali in città

Magliette CodEng

I posti sono limitati e l’offerta è valida fino a esaurimento disponibilità.

Un’opportunità unica per ragazze e ragazzi appassionati di innovazione, cultura giapponese e lingua inglese.

Per informazioni o per prenotare una call

Email: codengvarese@gmail.com

WhatsApp: 349 7034697

Sito CodEng: https://codeng.eu/

