7º Ivantus Military Fest a Clivio: due giorni di eventi e parata per le vie del paese

Il 26 e 27 luglio 2025 l’area feste di via Ermizada si trasforma in un grande raduno di mezzi militari storici e moderni, con voli panoramici, concerti e stand gastronomici

Un fine settimana dedicato alla storia e alle tradizioni militari attende Clivio sabato 26 e domenica 27 luglio 2025 con la settima edizione dell’Ivantus Military Fest. L’evento, ospitato nell’area feste di via Ermizada, rende omaggio al Corpo della Guardia di Finanza e ricorda il Maresciallo Maggiore Luigi Cortile. Il programma prevede esposizioni di mezzi provenienti da tutta Italia, una parata lungo le vie del paese e numerose attività per adulti e bambini.

Due giorni tra raduni, tour e spettacoli

Sabato 26 luglio la giornata si apre con il check-in dei mezzi militari e l’allestimento dell’area base, dove saranno presenti stand gastronomici e spazi dedicati a mostre statiche. Alle 14.30 partirà il “Tour Insubrico” con tappe tra Porto Ceresio e Saltrio e sosta presso monumenti ai caduti, prima del rientro in serata. La musica sarà protagonista con i concerti delle band Max Pezzali 883 Tribute Band e Nienzaltro Che Noi.

Domenica 27 luglio il programma prevede la colazione al parco MAMO e la ripartenza della colonna di mezzi verso Saltrio e Viggiù. Alle 11.30 la tradizionale parata attraverserà le vie del centro fino al monumento dedicato al Maresciallo Cortile. La giornata si concluderà con il concerto della live cover-band Effetto Vasco e lo spettacolo pirotecnico.

Esperienze panoramiche in mongolfiera e in elicottero

Tra le attrazioni più attese ci sono i voli panoramici. Sabato sera, dalle 20.00, sarà possibile salire sulla mongolfiera Ivantus per un’esperienza a bassa quota sopra l’area feste al costo di 10 euro. Domenica pomeriggio, dalle 14.00, decolleranno invece gli elicotteri AgustaWestland per sorvoli sulle vallate circostanti (50 euro a persona).

Attività per famiglie e appassionati

Il campo base offrirà inoltre intrattenimenti dedicati a grandi e piccoli: tiro con l’arco, paintball, passeggiate su pony e tiri di precisione. Saranno disponibili aree ristoro, tende e docce per i partecipanti e i visitatori.

Informazioni utili

Per prenotazioni dei voli panoramici e ulteriori dettagli sull’evento è possibile scrivere a infoivantus@gmail.com o consultare i canali social ufficiali dell’Ivantus Military Fest. L’ingresso all’area feste è libero.