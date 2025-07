A Samarate, musica e memorie con Renato Franchi: storia di una passione “lungo la strada”

Giovedì 10 luglio alle ore 21, Piazza Italia a Samarate si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere Renato Franchi, cantautore e chitarrista, che presenterà la sua autobiografia “Lungo la strada. Anni di vita e di musica”, edita da Macchione Editore.

Il libro ripercorre la lunga carriera musicale di Franchi, dagli anni Sessanta fino al nuovo millennio, intrecciando aneddoti personali e incontri con grandi protagonisti della scena musicale italiana. Una narrazione autentica, fatta di note, emozioni e passione per la musica.

Durante la serata, Renato Franchi dialogherà con Consuelo Sozzi, accompagnato dal vivo dalla sua band: Sara Galasso al violino, Viki Ferrara e Gianfranco D’Adda alle percussioni, oltre allo stesso Franchi alla chitarra e voce.

Un viaggio musicale tra parole e canzoni che attraversa decenni di storia e cultura popolare.

Sindacalista della Cgil, nel libro Franchi ripercorre i viaggi in Germania Est, nella ex Jugoslavia e ad Auschwitz, sul “treno della memoria”, che hanno lasciato tracce indelebili ispirando la composizione di numerosi brani. Ma nel canzoniere del musicista di Legnano si colgono anche echi di eventi che hanno segnato la nostra storia recente, come la strage del treno Italicus del 1974, la tragica uccisione dell’operaio Ion Cazacu nel 2000, i fatti di Genova 2001 e la morte di Carlo Giuliani, temi più trasversali e ricorrenti come le morti sul lavoro, le migrazioni, la violenza di genere.

L’evento è promosso da Samarate Loves Books in collaborazione con il Comune di Samarate, con l’obiettivo di riportare la cultura nelle piazze e rafforzare il legame tra territorio e arti.

Durante la serata sarà inoltre possibile acquistare il libro e gustare un dolce offerto dai commercianti locali.