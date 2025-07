Cortisonici fa tappa a Materia: una serata di cinema breve e creatività

Il Cortisonici Film Festival Tour – Entusiasta 2025 arriva anche a Materia – Spazio Libero VareseNews per una serata di cinema breve e incontri con gli autori martedì 9 luglio alle 21. L’appuntamento si inserisce nella tournée ufficiale del festival e permetterà al pubblico di conoscere da vicino il meglio dei cortometraggi e la creatività che caratterizza da oltre vent’anni il festival varesino dedicato al mondo dei cortometraggi.

Una serata tra cinema e backstage creativo

Oltre ai cortometraggi in programma, la serata offre l’occasione di scoprire i celebri trailer di Cortisonici, da sempre veri e propri corti d’autore che negli anni hanno sperimentato generi e forme per raccontare in anteprima il tema della sezione fuori concorso “Focus”.

Questi trailer non sono semplici promo: nascono per valorizzare autori legati al festival e per offrire loro carta bianca sul tema annuale. A ogni edizione viene scelto un regista o artista del network Cortisonici per creare un piccolo film a sé, spesso con un tocco ironico, citazionista o sperimentale.

Ecco qualche esempio della loro storia recente. Nel 2019 Nicola Piovesan – ex vincitore – ha firmato un trailer in stile poliziesco anni ’70 ambientato a Varese. Nel 2020 Mauro Colombo, presente fin dalle prime edizioni, ha realizzato un omaggio suggestivo al Giappone con samurai e animazione. Nel 2021 Gabriele Calvi ha proposto una grafica animata al Festival, mentre nel 2022 Lucia Bulgheroni, selezionata nel 2019, ha creato uno stop‑motion plastilinico ricco di riferimenti alla cultura coreana. Nel 2023 abbiamo chiesto a 20 autori di realizzare 20 trailer di 20 secondi per festeggiare i 20 anni del Festival, mentre quest’anno il trailer “Piombo Marcio” è stato diretto da Stefano Etter e Giovanni Jannoni (in concorso a Cortisonici 2024). Un omaggio al cinema noir, interpretato da Marcello Mocchi, Sofia Lonati e Omar Stallacci (volto ricorrente nei nostri trailer).

Un tour entusiasta e inclusivo

Il Cortisonici Tour nasce per condividere la passione per il cortometraggio ben oltre i confini del festival principale. La tappa locale è pensata per far incontrare autori e spettatori, stimolare il dibattito e dare spazio alle voci più interessanti del panorama breve internazionale.

Ecco di seguito alcuni dei trailer realizzati negli anni per cortisonici: