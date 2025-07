Cronache dal futuro: come raccontiamo l’Intelligenza Artificiale

Giovedì 3 luglio alle 21.00 con il giornalista di Sky Franco Ferraro, Materia ospiterà un nuovo appuntamento di grande interesse per chi vuole capire come l’intelligenza artificiale stia cambiando la nostra società

Giovedì 3 luglio alle 21.00 Materia ospiterà un nuovo appuntamento di grande interesse per chi vuole capire come l’intelligenza artificiale stia cambiando la nostra società. Con il giornalista di Sky Franco Ferraro parleremo di come l’IA, da tecnologia apparentemente lontana, sia ormai entrata a pieno titolo nel nostro presente, influenzando economia, cultura, lavoro e perfino le relazioni umane.

Quali saranno davvero gli impatti di questo cambiamento? Potrà, come immagina Mark Zuckerberg, rendere il mondo un posto migliore per tutti? O rischia, come avvertiva Steven Hawking, di mettere in pericolo la sopravvivenza stessa della specie umana? Un dialogo aperto per raccontare l’intelligenza artificiale, superando la cronaca più superficiale e interrogandoci sulle sfide etiche e sociali che ci attendono.

L’ingresso è libero, prenotazione consigliata