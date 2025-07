Dal raviolo di Lentate al salto dell’Oca: a Sesto Calende la festa dei “Tri dì in Cümpagnia”

Tre serate in cucina, in musica, in compagnia. A Sesto Calende torna l’inmancabile appuntamento dei I Tri dì in Cümpagnia, la festa patronale della frazione di Lentate giunta quest’anno alla sua 52esima edizione.

Dal 19 al 21 luglio, la frazione campagnola diventa il centro animato della cittadina grazie al lavoro instancabile di una squadra che da mesi prepara ogni dettaglio. Sono più di ottanta i volontari coinvolti dal Club 73: giovani, adulti, famiglie intere, tra fornelli, servizio al tavolo e chi ancora si occupa di logistica.

Il ricavato della manifestazione costituisce la principale forma di raccolta fondi per il gruppo, attivo tutto l’anno in iniziative di volontariato.

LA CUCINA

Il centro della festa, da sempre, è la cucina. Sapori e ingredienti locali, piatti che uniscono gusto e memoria. Anche quest’anno sarà servito il Raviolo di Lentate, ripieno di barbabietola e pasta di salame, con burro salato e salvia croccante. È diventato quasi un emblema. Poi c’è il fritto, lo stufato d’asino, la polenta abbrustolita, la formaggina che arriva dalla vicina Osmate. «I posti a sedere sono seicento, non serve prenotare – spiega la Pro Sesto Calende – Chi arriva trova spazio. C’è anche il servizio da asporto, comodo e veloce».

MUSICA E GIOCHI

Sul palco si alterneranno i DJ set, il sabato e il lunedì sera, mentre alla domenica spazio alla musica dal vivo con il concerto di Erno, il cantante sestese dall’anima cabarock. La mattina della domenica, invece, si terrà la processione per le vie del paese, accompagnata dalla Banda Musicale Giovanni Colombo di Sesto Calende.

Non mancherà poi la sfida del Salto dell’Oca, il caratteristico gioco popolare della festa. Anche quest’anno, come già lo scorso, l’oca da “acchiappare” con un balzo in alto sarà finta.