Nasce l’Inter U23: la nuova squadra nerazzurra pronta per la Serie C

Il consiglio federale della Figc ha comunicato oggi – giovedì 24 luglio – l’ingresso in Serie C dell’Inter U23, dando così di fatto l’annuncio della nascita della seconda squadra nerazzurra.

A guidare l’Inter U23 sarà Stefano Vecchi, classe 1971, tecnico esperto e profondamente legato al mondo nerazzurro. Vecchi ha allenato la squadra Primavera dell’Inter dal 2014 al 2018, vincendo due Scudetti, due Viareggio Cup, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Un allenatore di grande professionalità, che ha anche avuto l’opportunità di allenare la Prima Squadra dell’Inter per cinque partite durante la stagione 2016-2017.

Le partite casalinghe dell’Inter U23 si disputeranno allo U-Power Stadium di Monza. La squadra è attualmente impegnata nel ritiro di Riscone di Brunico e scenderà in campo per il primo test amichevole domenica 27 luglio alle ore 18:30 a Trento, contro la squadra locale. Sarà la prima occasione per vedere all’opera la nuova squadra e cominciare a scrivere una nuova storia a tinte nerazzurre.